Партизани "АТЕШ" виявили склад боєприпасів росармії на території зруйнованого заводу в Луганську

Партизани "АТЕШ" вивідали місце зберігання російських боєприпасів. Окупанти облаштували слад БК на одному зі зруйнованих заводів у Луганську.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" виявив імпровізований склад БК російських військ у Луганську. Окупанти розмістили його на території зруйнованого заводу, по якому раніше вже завдавалися удари. Певно, командування ухвалило рішення зберігати БК саме там, оскільки думає, що в такій розрусі ніхто шукати не буде і двічі в одне місце не прилітає. Тим не менш вдаються до заходів з маскування", — кажуть партизани.

Всю зібрану інформацію агенти "АТЕШ" передали Силам оборони України для відповідної реакції. "І місцевим мешканцям рекомендуємо триматися подалі від цього об'єкту".