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Reuters: ООН назвала тортури росіян стосовно українців злочином проти людяності

Найбільш жорстокі форми тортур застосовувалися під час допитів.

Reuters: ООН назвала тортури росіян стосовно українців злочином проти людяності
Російська катівня у Бучі
Фото: Kyodo News

Комісія Організації Об'єднаних Націй з розслідувань у середу, 19 березня, заявила, що насильницькі зникнення українців у Росії та тортури є злочинами проти людяності. 

Про це пише Reuters.

Згідно з новим звітом Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН, велика кількість мирних жителів були викрадені на тимчасово окупованих українських територіях, або були депортовані до Росії, де деякі згодом зазнали тортур і сексуального насильства.

"Ці злочини були скоєні в межах широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення та відповідно до скоординованої державної політики", – ідеться у доповіді.

Представництво Росії в Женеві відмовилося від коментарів і назвало ці заяви "політизованими та однобокими". 

Раніше РФ заперечувала катування та інші форми жорстокого поводження з військовополоненими.

Росія не повідомила про місцеперебування зниклих безвісти людей, через що українські сім'ї зіткнулися із "болісною невизначеністю", — зазначив голова комісії Ерік Месе.

"Найбільш жорстокі форми тортур застосовувалися під час допитів, якими часто керували співробітники Федеральної служби безпеки і Слідчого комітету Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

Також було виявлено додаткові випадки зґвалтування та сексуального насильства щодо затриманих жінок. У попередній доповіді, опублікованій у 2024 році Комісією, говорилося, що Росія систематично катувала українських військовополонених чоловіків.

"Ми шоковані звітом, який розкриває жорстоке поводження Росії з утримуваними", – заявив у середу в Раді посол Великої Британії Саймон Менлі.

Представник Еритреї заявив, що зміст доповіді побудовано на моделі "упередженості щодо Росії".

Україна звернулася до Ради ООН з прав людини з проханням продовжити мандат комісії, рішення щодо якого буде ухвалено у квітні.

  • Станом на 3 березня 2025 року Офіс Генерального прокурора зафіксував 344 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). Більшість випадків стосуються жінок — 220, утім серед потерпілих є 124 чоловіки, а також неповнолітні дівчата і хлопці — 17. 
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