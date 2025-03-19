Спецпредставник Трампа не вірить, що Росія порушила угоду про ненапад на енергоінфраструктуру України

Cпецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заперечив, що Росія порушила угоду щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна, передає Bloomberg.

Віткофф заявив, що серія російських ударів безпілотниками по українських енергетичних і транспортних об'єктах, які відбулися незабаром після телефонної розмови президентів, почалася ще до того, як російський диктатор мав можливість наказати своїм силам зупинити атаки. При цьому бомбардування України з боку РФ тривали ще кілька годин після цього.

«Президент Путін віддав наказ протягом 10 хвилин після своєї розмови з президентом, зобов’язуючи російські сили не атакувати жодну українську енергетичну інфраструктуру. Будь-які атаки, які сталися минулої ночі, відбулися до того, як цей наказ був відданий», – сказав Віткофф і додав: «Я схильний вірити, що президент Путін діє сумлінно».

Спецпредставник Трампа зазначив, що російські чиновники повідомили йому в середу вранці, що сім їхніх безпілотників були вже в повітрі, коли Путін віддав наказ, і їх нібито збили самі росіяни. Ці слова Віткоффа збігаються із заявами Кремля та Міністерства оборони Росії.

Також спецпредставник сказав, що з 19 березня енергетичні об'єкти та інфраструктура є недоторканними, і він додав, що можлива угода про повне припинення бойових дій «за кілька тижнів».