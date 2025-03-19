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Україні вдалося повернути дівчину, яка понад 10 років прожила під окупацією РФ

Упродовж десяти років окупації дівчина продовжувала навчатися онлайн в українській школі.

Україні вдалося повернути дівчину, яка понад 10 років прожила під окупацією РФ
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

В рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути дівчину, яка понад 10 років прожила під окупацією.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Аліна, якій було лише 7 років, коли її рідне місто опинилось під окупацією у 2014 році, змушена була провести все дитинство та підлітковий вік у середовищі суцільної пропаганди та обмежених можливостей. Попри тиск обставин, дівчина завжди прагнула зберегти зв'язок із Україною — навчалася онлайн в українській школі та мріяла про здобуття вищої освіти на батьківщині", — ідеться у повідомленні.

Досягнувши повноліття дівчина покинула окуповану територію. "Тепер на дівчину чекає важливий період реінтеграції, під час якого фахівці допомагатимуть їй адаптуватися до нового життя. Гарні новини, працюємо далі", — додала Зарівна.

  • За оцінками українських правозахисників, від початку повномасштабного вторгнення РФ, близько 1,6 мільйона українських дітей перебувають під контролем Росії — депортовані або змушені жити в окупації.
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