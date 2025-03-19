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Засновник TAF Drones: торік Україна перевиконала план виготовлення БпЛА на 800 000 одиниць

Задекларовані обсяги виготовити реально, вважає він. 

Засновник TAF Drones: торік Україна перевиконала план виготовлення БпЛА на 800 000 одиниць
Фото: Олександр Ратушняк

Торік Україна перевиконала план виготовлення БпЛА майже удвічі. Президент оголошував намір виготовити один мільйон дронів, а натомість вдалося виготовити 1 800 000, розповів засновник компанії з виробництва безпілотників TAF Drones Олександр Яковенко. Під час дискусії проєкту "Нова країна" "Економіка як основа національної безпеки" він окреслив поточну ситуацію. 

За словами Яковенка, він уже поставив на ринок понад 500 000 комплектуючих для FPV. Відповідно, за перший квартал виробили принаймні пів мільйона. 

І ц з урахуванням змін у керівництво закупівельниками зброї – Агенції оборонних закупівель, початку бюджетного року та інших ситуацій, що впливають на теми закупівлі озброєння і комплектуючих.

"Я думаю, десь мільйон дронів, можливо вісімсот тисяч (поставлять. – Ред.) за перші 3-4 місяці 2025 року", – спрогнозував він. 

Він вважає, що і виробники, і держава зможуть забезпечити потребу в дронах українського війська. 

"Що стосується діпстрайків і інших виробів, я не володію повністю інформацією, це більш ширше питання. Але заявлені, задекларовані об'єми можливо виконати. І, як я розумію, у держави вистачить на це ресурсів", – сказав він. 

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