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Унаслідок ворожих обстрілів передмістя Херсона загинули люди

Росіяни атакували Антонівку і Зеленівку.

Унаслідок ворожих обстрілів передмістя Херсона загинули люди
Фото: З відкритих джерел

Російська армія здійснила обстріли Антонівки і Зеленівки, що в передмісті Херсона, застосовуючи артилерію та дрони. 

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Близько 13.00 російські окупанти з дрона атакували Антонівку. Унаслідок атаки постраждав місцевий житель 1964 року народження.

"Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Співробітники поліції доставили його до лікарні. Наразі потерпілий ушпиталений", — каже Мрочко.

Також через російський артобстріл Зеленівки загинула 54-річна місцева мешканка, яка перебувала на вулиці. 

"Вона отримала вибухову травму, несумісну з життям. Співчуття рідним та близьким загиблої. Це вже друга смерть за сьогодні в нашій громаді", — каже очільник МВА.

  • Напередодні, через російський артилерійський обстріл Херсона смертельні поранення дістав чоловік. Ще один 19-річний хлопець – поранений. Нині він перебуває у лікарні.
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