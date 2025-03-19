Унаслідок ворожих обстрілів передмістя Херсона загинули люди

Російська армія здійснила обстріли Антонівки і Зеленівки, що в передмісті Херсона, застосовуючи артилерію та дрони.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Близько 13.00 російські окупанти з дрона атакували Антонівку. Унаслідок атаки постраждав місцевий житель 1964 року народження.
"Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Співробітники поліції доставили його до лікарні. Наразі потерпілий ушпиталений", — каже Мрочко.
Також через російський артобстріл Зеленівки загинула 54-річна місцева мешканка, яка перебувала на вулиці.
"Вона отримала вибухову травму, несумісну з життям. Співчуття рідним та близьким загиблої. Це вже друга смерть за сьогодні в нашій громаді", — каже очільник МВА.
- Напередодні, через російський артилерійський обстріл Херсона смертельні поранення дістав чоловік. Ще один 19-річний хлопець – поранений. Нині він перебуває у лікарні.