Унаслідок ворожих обстрілів передмістя Херсона загинули люди

Російська армія здійснила обстріли Антонівки і Зеленівки, що в передмісті Херсона, застосовуючи артилерію та дрони.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Близько 13.00 російські окупанти з дрона атакували Антонівку. Унаслідок атаки постраждав місцевий житель 1964 року народження.

"Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Співробітники поліції доставили його до лікарні. Наразі потерпілий ушпиталений", — каже Мрочко.

Також через російський артобстріл Зеленівки загинула 54-річна місцева мешканка, яка перебувала на вулиці.

"Вона отримала вибухову травму, несумісну з життям. Співчуття рідним та близьким загиблої. Це вже друга смерть за сьогодні в нашій громаді", — каже очільник МВА.