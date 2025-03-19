Сьогодні Україна повернула ще 175 захисників з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами.

Фото: Володимир Зеленський

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Серед військових — важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

Фото: Володимир Зеленський

"Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", — зазначає Президент.

Фото: Володимир Зеленський

Глава держави висловив вдячність команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами, за цю важливу роботу, за результати, які дають надію.

"Ми вдячні всім нашим партнерам, особливо Об'єднаним Арабським Еміратам, за те, що сьогоднішній обмін став можливим. Україна пам’ятає кожного й кожну з наших героїв, і ми обов’язково повернемо всіх наших людей додому", — додає Президент.

Фото: Володимир Зеленський

Як зазначили в ГУР МО, троє зі звільнених військовополонених перебували під так званим "слідством", що можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких.

Додому та до своїх побратимів повертаються 149 воїнів ЗСУ, 4 з них із ТрО, 11 військових ВМС, 8 Нацгвардійців, троє з "Азова" і троє прикордонників.

Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (оборонці “Азовсталі” – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.

Серед врятованих з російської неволі цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів.