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Кулеба: в Україні під російською окупацією перебувають 460 громад

160 громад перебувають під впливом активних бойових дій.

Кулеба: в Україні під російською окупацією перебувають 460 громад
Микола Кулеба
Фото: Facebook/Микола Кулеба

В Україні під тимчасовою окупацією перебувають 460 громад, ще 160 — у зоні активних бойових дій.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише Укрінформ.

Основною складовою частиною реформи децентралізації — це "люди, лідери громад", які через повномасштабну війну опинилися в жахливому становищі.

"160 керівників громад продовжують перебувати в такому становищі, тому що саме така кількість громад зараз перебувають під впливом активних бойових дій. Водночас 460 громад в нас тимчасово окуповані. І йдеться про 460 керівників громад, яких ми маємо підтримувати", — сказав Кулеба.

За словами Кулеби, Кабмін працюватиме, аби "надавати більше додаткових повноважень органам місцевого самоврядування". Також урядовець анонсував ухвалення наприкінці березня законопроєкту, який переформатує держадміністрації в органи управління префектурного типу.

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