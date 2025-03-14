Офіс Генпрокурора зафіксував 344 факти сексуального насильства, пов’язаного з війною

Більшість випадків стосуються жінок — 220, утім серед потерпілих є 124 чоловіки, а також неповнолітні дівчата і хлопці — 17.

Станом на 3 березня 2025 року Офіс Генерального прокурора зафіксував 344 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК), повідомили LB.ua.

Більшість випадків стосуються жінок — 220, утім серед потерпілих є 124 чоловіки, а також неповнолітні дівчата і хлопці — 17.

У Херсонській області найбільше епізодів сексуального насильства — 110. Також у Донецькій — 81, Київській — 60, Харківській — 40, Запорізькій — 23, Миколаївській — 10, Чернігівській і Луганській — по 8, Сумській — 3, в АРК — 1.

Зазначимо, російські солдати масово застосовують сексуалізоване насильство щодо цивільних у місцях несвободи на окупованих територіях України.

Попри величезну кількість потерпілих від сексуалізованого насильства, воно не виділене в окрему категорію злочинів ані в Римському статуті Міжнародного кримінального суду (МКС), ані в Кримінальному кодексі України.

Докладніше про те, як це впливає на розслідування таких злочинів і чому важливо говорити про сексуальне насильство як окремий вид злочину — читайте у матеріалі журналістки Ксенії Новицької “Сексуалізоване насильство під час війни як складник геноциду”.