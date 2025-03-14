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Сирський відпрацював на Харківському напрямку разом з бійцями "Хартії"

Сирський відпрацював на Харківському напрямку разом з бійцями "Хартії"
Олександр Сирський (ілюстративне фото)
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про роботу у смузі оборони бригади "Хартія" на Харківському напрямку. Там окупанти не припиняють спроб штурмових дій.

Сирський розповів, що на місці вивчив оперативну ситуацію, обговорив актуальні питання для забезпечення сил оборони. Також головком з'ясував потреби військових, віддав вказівки для вирішення проблемних питань.

"У травні минулого року російський агресор починав тут масштабну наступальну операцію, маючи на меті створення на півночі України “буферної зони” та ймовірне захоплення Харкова. Однак, через десять місяців ворог заблокований у районі Вовчанська, а на деяких відтинках — відкинутий на північ", – сказав він.

Окремо головком відзначив успіх "хартійців" в обороні і наступі.

Нині стало відомо, що створять окремий військовий корпус на базі п'яти бригад, в основу якого ляже досвід "Хартії". Буде переформатування управління. 

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