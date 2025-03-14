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У День добровольця Зеленський відзначив нагородами 301 військовослужбовця

Серед них – п’ять Героїв України.

У День добровольця Зеленський відзначив нагородами 301 військовослужбовця

Президент Володимир Зеленський відзначив нагородами 301 військовослужбовця.

Про це повідомляє пресслужба президента. 

“Щойно підписав укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. Триста один військовослужбовець із різних бригад Збройних Сил України. П’ять Героїв України. І майже щодня такі укази. Це абсолютно заслужена вдячність і шана нашої держави нашим хлопцям і дівчатам, нашим чоловікам і жінкам, які встали на захист української держави й незалежності”, – написав президент.

Він зазначив, що понад три роки триває повномасштабна війна Росії проти України. Понад 11 років Росія намагається знищити нашу державність. 

“Україна зберігає свою свободу, і ми робимо все, щоб гарантувати для України надійну безпеку й достойний мир. І це можливо виключно завдяки нашим людям – усім тим українцям і українкам, хто повʼязав свою долю із захистом нашої держави, хто бʼється заради українського народу та нашої власної, незалежної держави”, – написав глава держави.

Зеленський подякував всім українським воїнам, українським добровольцям, всім українським героям різних часів, які боролися заради того, щоб Україна була у світі.

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