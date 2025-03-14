Заступника голови ВККС підозрюють у наданні неправдивих показань щодо судді Тандира, який насмерть збив нацгвардійця

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки за місцем проживання заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів у межах розслідування щодо можливого введення в оману суду.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що заступник голови ВККС України перебуває у дружніх стосунках з екссуддею.
За попередніми даними, під час допиту в якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у вчиненні смертельної ДТП він міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту.
Напередодні працівники ДБР також провели обшуки за місцем роботи заступника голови ВККС.
Що відомо про ДТП за участю колишнього судді Макарівського райсуду
- У травні 2023 року в Києві голова Макарівського райсуду Олексій Тандир у стані алкогольного сп'яніння насмерть збив нацгвардійця на блокпосту. Загиблий - строковик НГУ Вадим Бондаренко. У нього залишилася дружина та троє дітей, а батько і брат зараз захищають Україну на фронті.
- Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя спочатку намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
- 21 серпня 2023 року обвинувальний акт відносно Тандира було передано до суду. Експертизи також підтвердили вміст алкоголю в його крові. Того ж місяця Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді.
- У жовтні Святошинський районний суд Києва продовжив на 60 діб арешт підозрюваному судді.
- Крім того, відомо, що Тандир, перебуваючи у слідчому ізоляторі, отримував зарплатню в Макарівському районному суді. З моменту скоєння смертельної ДТП йому нараховували щомісяця 63 тисячі гривень.
- У лютому минулого року Вища рада правосуддя поновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Тандира.
- На засіданні суду 4 квітня 2024 року адвокати Тандира просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби.
- 6 серпня цього року Вища рада правосуддя звільнила Тандира з посади судді Макарівського райсуду.