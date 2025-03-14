Заступника голови ВККС підозрюють у наданні неправдивих показань щодо судді Тандира, який насмерть збив нацгвардійця

Наразі співробітники ДБР проводять обшук в його помешканні.

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки за місцем проживання заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів у межах розслідування щодо можливого введення в оману суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що заступник голови ВККС України перебуває у дружніх стосунках з екссуддею.

За попередніми даними, під час допиту в якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у вчиненні смертельної ДТП він міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту.

Напередодні працівники ДБР також провели обшуки за місцем роботи заступника голови ВККС.

Фото: ДБР

Що відомо про ДТП за участю колишнього судді Макарівського райсуду