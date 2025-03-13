Суд зменшив розмір застави ексголові Господарського суду Львівщини

Сьогодні, 13 березня, Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави ексголові Господарського суду Львівщини до 8 млн гривень.

Як зазначено у повідомленні на телеграм-каналі суду, Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 18.02.2025 про продовження строку дії запобіжного заходу колишньому голові Господарського суду Львівської області у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави.

Колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та постановила нову, якою зменшила підозрюваному розмір застави до 8 млн грн, в іншій частині ухвалу залишено без змін.

"За даними слідства, вказана особа за попередньою змовою групою осіб, висловила обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднану з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України)", – нагадали у АП ВАКС.

За даними громадської організації Transparency International Ukraine, йдеться про Михайла Юркевича.

НАБУ та САП підозрюють ексголів Господарського суду Львівської області та колишнього очільника Західного апеляційного господарського суду у вимаганні $1 млн хабаря за “потрібні” судові рішення.