В Одесі військовослужбовець “штампував” ухилянтам фіктивні діагнози з психіатричної лікарні

Його затримали під час одержання 16 тисяч доларів США за чергову оборудку.

В Одесі військовослужбовець одного з підрозділів тероборони організував схему заробітку на охочих уникнути служби за допомогою фіктивних діагнозів з психіатричної лікарні, йдеться у пресрелізі ДБР.

Працівники правоохоронного органу затримали його та повідомили про підозру.

Зловмисник підшукував охочих серед чинних військових та цивільних, які бажають уникнути призову, й пропонував за 16 тисяч доларів США “відмазати” їх від служби. Фігурант через знайомих у психіатричній лікарні робив “клієнтам” фіктивні діагнози, які дозволяли уникнути мобілізації та списатись зі служби.

У разі несплати грошей за “послугу” він погрожував цивільним особам примусовою мобілізацією, хизуючись зв’язками у територіальному центрі комплектування, а чинним бійцям – відряджанням на лінію бойового зіткнення.

Військовослужбовця затримали під час одержання 16 тисяч доларів США за чергову оборудку.

Слідство триває, вивчаються зв’язки фігуранта у ТЦК, встановлюється коло осіб, які скористалися схемою, проведено обшуки та вилучено документацію у психіатричній лікарні, яка “штампувала” липові діагнози.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського РТЦК та СП, який зі спільником вимагав гроші з сімей військовозобов’язаних.