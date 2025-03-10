ВАКС оголосив вирок ексвиконувачці обов’язків директора держпідприємства "Червоний землероб"

Сьогодні, 10 березня Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишній виконувачці обов’язків директора держпідприємства "Червоний землероб". Її засудили до 7 років позбавлення волі.
Про це повідомили у САП.
Її визнали винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Їй призначили покарання: 7 років 1 місяць позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, у статутних капіталах яких наявна частка державної власності, строком на 3 роки , з конфіскацією ½ належного їй майна.
Проте суд визнав її невинуватою за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв’язку із недоведеністю в її діях складу кримінального правопорушення.
Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Деталі справи:
- У 2016 році колишня виконувачка обов’язків директора держпідприємства та її співучасник уклали між собою фіктивні договори про надання товариству юридичних послуг, а також акти виконаних робіт.
- Згодом документи подали до Господарського суду Кіровоградської області у справі про банкрутство із заявою про включення до реєстру вимог кредиторів держпідприємства грошових вимог у сумі понад 3,5 млн гривень. Проте коштами так і не заволоділи.
- У 2017 році завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків держпідприємству "Червоний хлібороб" на суму понад 48,5 млн гривень.
- У 2022 році ВАКС визнав двох осіб винуватими у замаху на заволодіння 3,5 млн гривень, їх засуджено до 7 років позбавлення волі. Проте апеляційна палата ВАКС скасувала обвинувальний вирок та призначила повторний розгляд справи.
- На сьогодні розгляд провадження стосовно спільника керівниці зупинили у зв’язку з його мобілізацією.