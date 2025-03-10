ВАКС оголосив вирок ексвиконувачці обов’язків директора держпідприємства "Червоний землероб"

Їй присудили 7 років позбавлення волі.

Сьогодні, 10 березня Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишній виконувачці обов’язків директора держпідприємства "Червоний землероб". Її засудили до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили у САП.

Її визнали винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Їй призначили покарання: 7 років 1 місяць позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, у статутних капіталах яких наявна частка державної власності, строком на 3 роки , з конфіскацією ½ належного їй майна.

Проте суд визнав її невинуватою за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв’язку із недоведеністю в її діях складу кримінального правопорушення.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Деталі справи: