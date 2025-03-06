СБУ повідомила про підозру двом кримським чиновникам, які викрали 46 українських дітей

Йдеться про Костянтина Скорупського – так званого "міністра охорони здоров’я Криму" та його заступника Антона Лясковського.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які причетні до викрадення українських дітей під час окупації Херсона. Йдеться про Костянтина Скорупського – так званого «міністра охорони здоров’я Криму» та його заступника – Антона Лясковського.

Як повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора, вони причетні до примусового переміщення 46 дітей віком від 1 до 5 років із дитбудинку Херсона на тимчасово окуповану територію Кримського півострова.

Організували це у жовтні 2022 року. 21 жовтня вони прибули на автобусах, позначених символом російського вторгнення – літерою «Z».

Того ж дня до закладу разом із військовими РФ прибув депутат Держдуми, який координував процес розміщення дітей у транспортні засоби. Виконавцями цього злочину були "міністр" та його "заступник", проросійська колаборантка – директорка будинку дитини та інші невстановлені особи. Зловмисники особисто супроводжували викрадених малолітніх до пункту призначення – "Будинку дитини "Ялинка" в Криму.

28 жовтня 2022 року до цього закладу прибула так звана "уповноважена з прав дитини при президенті РФ", яка заявила, що її офіс допоможе передати дітей у російські прийомні сім’ї. Згодом профілі деяких дітей з’явилися на російському урядовому сайті з усиновлення.

Обидвоє чиновників є місцевими жителями, які ще у 2014 році підтримали захоплення півострова та пішли на співпрацю з ворогом.

Пізніше зрадникам запропонували увійти до складу окупаційних органів РФ, де згодом вони отримали керівні "посади".На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скорупському та Лясковському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення обох зрадників до відповідальності за злочини проти українців.