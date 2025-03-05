Унаслідок російських атак на Херсонщині двоє людей загинули

Також відомо про поранених.

Упродовж 5 березня російські війська вкотре атакували Херсон та область. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали цивільні, є жертви.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 5 березня російські військові атакували Херсонщину за допомогою артилерії, у тому числі реактивної, FPV-дронів, скидали вибухівку з БпЛА. Близько 02:00 росіяни атакували Херсон артилерією.

Унаслідок чого загинув 55-річний чоловік.

Ще один 41-річний чоловік загинув в Антонівці внаслідок скидання вибухівки з БпЛА. Під час обстрілу він перебував на вулиці та від отриманих травм помер на місці.

Вранці ворог атакував обласний центр з РСЗВ. Поранення отримала 64-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні.

Також 70-тирічна жінка зазнала травм близько 13:30 у Херсоні внаслідок скиду ВОГ. Її стан також потребував госпіталізації.

Пошкоджено приватні та адміністративні будівлі, господарчі споруди, автотранспорт.