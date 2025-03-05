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Унаслідок російських атак на Херсонщині двоє людей загинули

Також відомо про поранених.

Унаслідок російських атак на Херсонщині двоє людей загинули
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж 5 березня російські війська вкотре атакували Херсон та область. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали цивільні, є жертви.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.  

За даними слідства, 5 березня російські військові атакували Херсонщину за допомогою артилерії, у тому числі реактивної, FPV-дронів, скидали вибухівку з БпЛА.  Близько 02:00 росіяни атакували Херсон артилерією. 

Унаслідок чого загинув 55-річний чоловік. 

Ще один 41-річний чоловік загинув в Антонівці внаслідок скидання вибухівки з БпЛА. Під час обстрілу він перебував на вулиці та від отриманих травм помер на місці.   

Вранці ворог атакував обласний центр з РСЗВ. Поранення отримала 64-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні.  

Також 70-тирічна жінка зазнала травм близько 13:30 у Херсоні внаслідок скиду ВОГ. Її стан також потребував госпіталізації.  

Пошкоджено приватні та адміністративні будівлі, господарчі споруди, автотранспорт. 

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