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Армія РФ обстріляла село на Харківщині, зруйновані будинки

На щастя, без жертв.

Армія РФ обстріляла село на Харківщині, зруйновані будинки
Фото: ДСНС України

Російські війська атакували село Бугаївка Чугуївського району Харківщини. Унаслідок удару зруйновані будинок та господарська споруда.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Близько опівдня ворог завдав удару з реактивної артилерії по житловому сектору прифронтового села Бугаївка Чугуївського району. Сталися руйнації та пожежа у приватній оселі та господарчій споруді", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники прибули на сісце обстрілу під  загрозою повторних ворожих ударів та оперативно ліквідували загоряння. 

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Сьогодні, 5 березня, росіяни атакували ударним безпілотником Харків. Удар прийшовся по закинутій території в Основʼянському районі. 

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