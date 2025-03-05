Армія РФ обстріляла село на Харківщині, зруйновані будинки

Російські війська атакували село Бугаївка Чугуївського району Харківщини. Унаслідок удару зруйновані будинок та господарська споруда.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Близько опівдня ворог завдав удару з реактивної артилерії по житловому сектору прифронтового села Бугаївка Чугуївського району. Сталися руйнації та пожежа у приватній оселі та господарчій споруді", — ідеться у повідомленні.
Рятувальники прибули на сісце обстрілу під загрозою повторних ворожих ударів та оперативно ліквідували загоряння.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Сьогодні, 5 березня, росіяни атакували ударним безпілотником Харків. Удар прийшовся по закинутій території в Основʼянському районі.