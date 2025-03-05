Сили оборони на Краматорському напрямку знищили російську САУ "Нона"

Також знищено транспорт ворога та піхоту.

Українські військові на Краматорському напрямку завдали удару по російській техніці. Серед іншого Сили оборони знищили ворожу САУ "Нона".

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Як розповідають військові, росіяни розраховували приховати свою техніку та піхоту. Однак ЗСУ успішно знайшли і знищили вороже озброєння та солдатів.

"Самохідна артилерійська установка "Нона" — знищена. Ворожий транспорт — знищений. Жива сила окупантів — ліквідована", — кажуть військові.

В ОСУВ наголосили, що робота по ліквідації живої сили і техніки триває.