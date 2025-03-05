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​Сам факт утримання росіянами цивільних українців є масовим воєнним злочином, - Юсов

У Кордштабі обговорюють питання повернення тіл українських цивільних громадян з РФ.

​Сам факт утримання росіянами цивільних українців є масовим воєнним злочином, - Юсов
Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зазначає, що серед тіл українців, які були повернуті додому, є ті, які мають як мінімум "порушення умов тримання".

Про це він розповів журналістам після показу документального фільму ""Повернення. Герої на щиті", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорюємо питання повернення тіл українських цивільних громадян - це ознака масового воєнного злочину... Сам факт такого явища (утримання цивільних, - ред.) - це зізнання Росії в масових воєнних злочинах", - сказав Юсов.

Він наголосив, що серед тіл, які були повернуті, є такі, які мають ознаки "щонайменше, порушення умов утримання".

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