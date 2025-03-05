​Сам факт утримання росіянами цивільних українців є масовим воєнним злочином, - Юсов

Заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зазначає, що серед тіл українців, які були повернуті додому, є ті, які мають як мінімум "порушення умов тримання".
Про це він розповів журналістам після показу документального фільму ""Повернення. Герої на щиті", передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми обговорюємо питання повернення тіл українських цивільних громадян - це ознака масового воєнного злочину... Сам факт такого явища (утримання цивільних, - ред.) - це зізнання Росії в масових воєнних злочинах", - сказав Юсов.
Він наголосив, що серед тіл, які були повернуті, є такі, які мають ознаки "щонайменше, порушення умов утримання".
- Проблема викрадення, ув'язнення та утримання цивільних громадян України зі сторони РФ залишається критичною. Тисячі цивільних були незаконно затримані та позбавлені волі, нерідко без доступу до правової та медичної допомоги, а місця їх утримання у багатьох випадках залишаються невідомими та недоступними навіть для міжнародних організацій.
- З кінця серпня минулого року місія ООН зафіксувала 79 страт росіянами військовополонених українців. Офісу омбудсмана відомо про 177 підтверджених випадків страти українських військовополонених. Минулого року кількість випадків розстрілів українських захисників росіянами була майже вдвічі більша, ніж у попередні два роки повномасштанобної війни. Зі 177 підтверджених випадків втрат 109 відбулися саме в 2024 році.
- До затриманих цивільних, так само як і до військовополонених, застосовуються тортури та жорстокі умови утримання, що порушують основоположні права людини. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua ""Полонені", "заручники" чи "свавільно затримані": як правильно називати цивільних у російській неволі?".