Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини

Його розшукували за вчинення низки злочинів. За даними слідства, посадовець разом зі спільниками допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків.

На міжнародному пункті пропуску «Краківець» у Львівській області 3 березня німецькі правоохоронці передали працівникам Державного бюро розслідувань ексзаступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області, повідомляє ДБР.

За даними слідства, посадовець разом зі спільниками допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків. Для цього він ініціював позапланову перевірку підприємця, за результатами якої був складений акт із заниженою сумою податкових зобов’язань.

Надалі службовці надіслали податкове повідомлення-рішення із заниженим податком на додану вартість і, відповідно, нижчими штрафними санкціями. Це дозволило підприємству уникнути сплати значної суми податків до бюджету.

Після вчинення злочину фігурант виїхав з України та перебував на території Німеччини. За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентні органи ФРН ухвалили рішення про його екстрадицію.

Експосадовець підозрюється у пособництві в зловживанні службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також у пособництві в складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.