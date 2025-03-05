Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
ГоловнаСуспільствоПодії

Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини

Його розшукували за вчинення низки злочинів. За даними слідства, посадовець разом зі спільниками допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків.

Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини
Фото: ДБР

На міжнародному пункті пропуску «Краківець» у Львівській області 3 березня німецькі правоохоронці передали працівникам Державного бюро розслідувань ексзаступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області, повідомляє ДБР. 

За даними слідства, посадовець разом зі спільниками допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків. Для цього він ініціював позапланову перевірку підприємця, за результатами якої був складений акт із заниженою сумою податкових зобов’язань. 

Надалі службовці надіслали податкове повідомлення-рішення із заниженим податком на додану вартість і, відповідно, нижчими штрафними санкціями. Це дозволило підприємству уникнути сплати значної суми податків до бюджету.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Після вчинення злочину фігурант виїхав з України та перебував на території Німеччини. За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентні органи ФРН ухвалили рішення про його екстрадицію.

Експосадовець підозрюється у пособництві в зловживанні службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також у пособництві в складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies