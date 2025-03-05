Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки

Британець отримав 19 років позбавлення волі, четверо українців – по 17 років.

У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки
Джеймс Скотт Ріс Андерсон
Фото: The Times

У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки, повідомляє “Медиазона”.

Як повідомляє видання, суд оголосив вирок 22-річному громадянину Великої Британії, бійцю Іноземного легіону ЗСУ Джеймсу Скотту Рісу Андерсону. Окупанти звинуватили захисника України у “теракті та найманстві в період збройного конфлікту”. 

Андерсон засуджений до 19 років позбавлення волі. Перші п'ять років він має провести у тюрмі, а решту терміну в колонії суворого режиму.

Справу розглядали у закритому режимі. У суді повідомили, що як свідок був допитаний боєць ЗСУ, який перебував в одному підрозділі разом із британцем. 

Також видання із посиланням на слідчий комітет і генпрокуратуру країни-агресорки повідомляє, що суд також засудив чотирьох взятих у полон на Курщині бійців ЗСУ до 17 років ув'язнення. Окупанти звинуватили захисників України у “теракті через участь у вторгненні ЗСУ до Курської області”. 

Фігурантами справи стали Іван Фурлет, Юрій Задорожний, Юрій Сиченко та Юрій Хаюк. 

Згідно з вироком, перші чотири роки ув'язнення вони мають провести у тюрмі, решта 13 років – у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, у листопаді минуго року низка західних видань повідомила, що російська армія захопила в полон 22-річного колишнього британського військового Джеймса Скотта Ріса Андерсона, який воював за Україну.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies