У Сумській області на світанку 5 березня через атаку російського безпілотника отримала поранення 83-річна жінка.
Про це повідомили у облпрокуратурі та обласній поліції.
Близько 06:40, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру села Чернеччина Охтирського району. У поліції додали, що пошкоджено домоволодіння, зокрема сам будинок, господарчі споруди на території та автомобіль.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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