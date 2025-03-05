У Сумській області на світанку 5 березня через атаку російського безпілотника отримала поранення 83-річна жінка.

Про це повідомили у облпрокуратурі та обласній поліції.

Близько 06:40, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру села Чернеччина Охтирського району. У поліції додали, що пошкоджено домоволодіння, зокрема сам будинок, господарчі споруди на території та автомобіль.

Фото: Поліція Сумщини Наслідки російської атаки

Фото: Поліція Сумщини наслідки російської атаки

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).