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Через російську дронову атаку на Сумщині поранена 83-річна жінка (доповнено)

Окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру села Чернеччина Охтирського району. 

Через російську дронову атаку на Сумщині поранена 83-річна жінка (доповнено)
Наслідки російської атаки
Фото: Сумська облпрокуратура

У Сумській області на світанку 5 березня через атаку російського безпілотника отримала поранення 83-річна жінка. 

Про це повідомили у облпрокуратурі та обласній поліції

Близько 06:40, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру села Чернеччина Охтирського району. У поліції додали, що пошкоджено домоволодіння, зокрема сам будинок, господарчі споруди на території та автомобіль.

Наслідки російської атаки
Фото: Поліція Сумщини
Наслідки російської атаки
наслідки російської атаки
Фото: Поліція Сумщини
наслідки російської атаки

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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