Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви

Президент США обіцяв "великий вечір" і "розповісти все як є".

Дональд Трамп вперше після свого повернення до Білого дому звернувся у Капітолії до обох палат Конгресу. Промову республіканця анонсували як "Відновлення американської мрії". Далі - ключові заяви президента США, що стосуються війни в Україні та інших ключових питань:

"Ми досягли за 43 дні більшого, ніж більшість адміністрацій за 4 роки чи навіть за 8 років. І ми лише починаємо!"

"Перший місяць нашого президентства - а це саме наше президентство - багато людей назвали найвеличнішим в історії нашої країни, на другому місці Джордж Вашингтон".

"Джо Байден був найгіршим президентом в історії нашої країни".

"Ми проводимо революцію здорового глузду, і завдяки нам вона відбувається по всьому світу".

"Ілону (Маску - ред.) не було потреби працювати в уряді, але він це зробив, і ми дуже це цінуємо, він робить неймовірну роботу".

"Декілька сотень тисяч людей, згідно із записами соціального страхування, мають вік понад 160 років. На них нібито витрачалися гроші. Боббі (Роберт Кеннеді-молодший - ред.), я й не думав, що в нас настільки здорова нація!"

"Ми висушуємо болото. Дні, коли могли керувати бюрократи, що не були обрані народом, завершені!"

"Деякі країни роками використовували проти нас мита. Настав час нам використати їх проти цих країн. Європейський Союз, Мексика, Канада... З 2 квітня - не першого, бо я не хочу, щоб це сприймалося як жарт - ми запроваджуємо взаємні тарифи, скільки вони беруть з нас, стільки ми братимемо з них!"

"Завдяки нашій політиці "Америка на першому місці" ми залучили 1,7 трильйона доларів інвестицій лише за останні тижні".

"Ми швидко зробимо Америку знову великою. Будуть невеличкі проблеми. Буде період звикання. Ми стерпимо. Мита - це про захист не лише економіки, але й душі цієї нації".

"21 мільйон людей за останній чотири роки вдерлися до нашої країни, багато з них - вбивці. Це все через політику Байдена щодо "відкритих кордонів". Вони глибоко проникнули в наше суспільство. Але ми знайдемо їх та виженемо!"

"Демократи казали, що для захисту кордонів потрібно ухвалювати нові закони. Виявилося, нам просто був потрібен новий президент".

"Картелі оголосили Америці війну. Час Америці оголосити війну картелям!"

"Ми заберемо Панамський канал, бо ми віддавали його Панамі, а не Китаю. Успіху, Марко Рубіо! Ми знаємо, кого звинувачувати, якщо щось піде не так!"

"Моє послання народу Гренландії: ми поважаємо ваше право визначати майбутнє, і будемо раді, якщо ви оберете бути зі Сполученими Штатами. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки".

"Я докладаю усіх зусиль, щоб зупинити конфлікт між Україною та Росією, якому не видно кінця. Мільйони людей загинули. Ви хочете, щоб він тривав ще п'ять років?"

"Європа витратила більше на те, щоб купити російські нафту та газ, ніж на допомогу Україні. Ми витратили 350 мільярдів доларів".

"Сьогодні я отримав листа від Президента Зеленського, в якому він каже, що Україна готова до переговорів. Я ціную це. Водночас ми ведемо перемовини з Росією і отримуємо сигнали, що вони готові до миру. Час зупинити це божевілля, вбивства. Якщо ви хочете зупинити війну, треба говорити з обома сторонами".

"Під час замаху моє життя врятував бог, щоб я зробив Америку знову великою".