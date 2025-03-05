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Кабмін розширив бронювання для співробітників інтернет-провайдерів та мобільних операторів

Не підлягатимуть мобілізації відповідальні за електронезалежні мережі.

Кабмін розширив бронювання для співробітників інтернет-провайдерів та мобільних операторів
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України оприлюднив на урядовому порталі рішення щодо розширення можливостей бронювання від мобілізації працівників компаній, що надають телекомунікаційні послуги - інтернет-провайдерів та мобільних операторів.

Ті співробітники, які займаються будівництвом мереж за технологією xPON, стійких до відключень електроенергії, а також мереж на автошляхах та національних дорогах, відтепер підлягають бронюванню. 

Для реалізації цього права потрібне визнання критичності підприємства з боку Міністерства цифрової трансформації та рішення керівника підприємства про включення працівників до відповідних бригад. Також необхідний затверджений план будівництва xPON-мереж щонайменше на рік.

В уряді переконані, що це сприятиме безперебійному функціонуванню критичної інфраструктури та зміцнить цифрову стійкість країни під час воєнного стану. Зокрема мільйон родин отримають доступ до надійного інтернету, а школярі матимуть ліпші умови для дистанційного навчання. 

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