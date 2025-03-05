Укрзалізниця додає двом поїздам зупинку в Бучі, щоб вивчити пасажиропотік

Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу.

Укрзалізниця додає двом поїздам зупинку в Бучі Київської області, щоб вивчити пасажиропотік.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

З 20 березня 2025 року два поїзди робитимуть зупинку на станції Буча:

Флагманський поїзд №91 Київ – Львів "Леополіс" Прибуття до Бучі – 23:15, відправлення – 23:17).

Поїзд №29/30 Ужгород – Київ (Прибуття до Бучі – 06:37, відправлення – 06:39)

"Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з Центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому та дозволить зручніше планувати подорожі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в кінці лютого Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон у міжнародному сполученні.