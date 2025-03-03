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​Головного інженера філії Укрзалізниці судитимуть за вимагання 2000 доларів

Він вимагав і отримав гроші від бізнесмена за погодження підключення підприємства до трансформаторної підстанції. 

​Головного інженера філії Укрзалізниці судитимуть за вимагання 2000 доларів
Фото: Прокуратура

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно головного інженера однієї з філій АТ "Укрзалізниця" за обвинуваченням у вимаганні.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що до головного інженера звернувся представник підприємця щодо підписання погоджувального листа на проведення робіт з підключення до трансформаторної підстанції. 

Посадовець заявив про "можливі проблеми" з підписанням листа. Однак, за 2000 доларів він обіцяв погодити підключення, підписавши усі необхідні документи.

Головного інженера затримали під час отримання грошей. Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. 

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