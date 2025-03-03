Головне за ніч та ранок понеділка, 3 березня: майже 110 боєзіткнень, ворожий удар по полігону

Нічна повітряна атака, 109 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, перемир'я за Макроном, нагородження премією "Оскар".

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий визнав ворожий удар по полігону. Він не назвав місце удару, але висловив співчуття родинам загиблих і побратимам.

За словами Драпатого, триває розслідування обставин трагедії. Він запевнив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб з'ясувати обставини. "Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", – сказав він.

Драпатий призначив перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 109 російських штурмів. 18 з них - на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Нового, Ямполівки та Новомихайлівки.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 30 атак противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1350 окупантів. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 878 070 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росіяни атакували Україну 83 дронами, ППО збила 46 із них.

Ще 31 безпілотник не досяг цілі.

Докладніше – в новині.

План союзників щодо припинення війни Росії проти України може передбачати “перемир'я в повітрі, на морі і в енергетичній інфраструктурі”, яке триватиме місяць.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише DW з посиланням на французьке видання Le Figaro. Кому на користь піде подібна "передишка", пан Макрон не уточнив.

Він також пояснив, що сьогоднішня лінія фронту еквівалентна відстані між Парижем і Будапештом, а тому контроль у разі припинення вогню буде складним завданням.

Подробиці – в новині.

Велика Британія в особі заступника міністра збройних сил Сполученого Короліства Люка Полларда зі свого боку заявила, що не погодила з Францією частковий план перемир’я для України.

У російській Уфі повідомили про вибухи та пожежу на території нафтопереробного комплексу ПАТ АНК "Башнефть".

Зазначається, що вибух стався о 2:38 за місцевим часом уночі 3 березня, після цього на території комплексу почалася пожежа.

Повідомляють, що, імовірно, уражена установка Л-24-7 на території НПЗ, а також стверджують, що зафіксовано "пряме ураження" об'єктів зберігання нафтопродуктів. Це призвело до масштабного загоряння та руйнування частини технологічної інфраструктури підприємства, а саме двох вертикальних сталевих резервуарів РВСП-3000 та магістральних трубопроводів подачі сировини. Також стверджують, що детонував третій резервуар типу РВСП-2000.

У ніч на 3 березня в американському Лос-Анджелесі відбулася 97-ма церемонія нагородження премією "Оскар". Ведучим церемонії став американський комік Конан ОʼБраєн.

Як пише ВВС, 5 статуеток отримала стрічка "Анора", у якій йдеться про стосунки секс-працівниці з сином російського олігарха.

Український фільм "Порцелянова війна", який був номінований на премію як найкращий повнометражний документальний, не отримав нагороди.

Список цьогорічних переможців – у новині.

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