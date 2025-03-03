​ДБР відкрило провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Наразі тривають слідчі дії, з’ясовуються всі деталі події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців.
ДБР наголошує на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.
"Бюро висловлює щирі співчуття родинам загиблих і поранених захисників, розділяючи їхній біль у цей складний час", - йдеться в повідомленні.
- Сьогодні командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий визнав ворожий удар по полігону. Він не назвав місце удару, але висловив співчуття родинам загиблих і побратимам. За словами Драпатого, триває розслідування обставин трагедії. Він запевнив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб з'ясувати обставини.
- За даними журналіста Юрія Бутусова, ворог атакував полігон у Черкаському Дніпропетровської області. За його інформацією, загинули близько 30 військових, поранені ще близько 100. На цьому полігоні дислокувався 168-ий батальйон резерву, який значною мірою складався з військових, які повернулися після СЗЧ.
- За інформацією волонтера Сергія Стерненка, для коригування ракетного удару ворог використав дрон. Полігон розташована у понад 100 км від лінії бойового зіткнення.