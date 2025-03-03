​ДБР відкрило провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі тривають слідчі дії, з’ясовуються всі деталі події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців.

ДБР наголошує на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

"Бюро висловлює щирі співчуття родинам загиблих і поранених захисників, розділяючи їхній біль у цей складний час", - йдеться в повідомленні.