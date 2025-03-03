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За тиждень РФ запустила понад 1000 дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет

За словами Зеленського, щоб змусити Росію припинити удари, потрібна більша спільна сила світу.

За тиждень РФ запустила понад 1000 дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

За минулий тиждень Росія запустила по Україні понад 1000 дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

"Україна бореться за нормальне й безпечне життя, на яке заслуговує, за мир – справедливий і надійний. Ми хочемо завершення цієї війни. Але Росія не хоче й продовжує повітряний терор", – написав він і додав, що той, хто хоче переговорів, не б’є по людях навмисно балістикою. А щоб змусити Росію припинити удари, потрібна більша спільна сила світу.

 "Посилення нашого протиповітряного захисту, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, що унеможливлять повернення російської агресії, – саме на цьому ми маємо зосередитися. Справедливість має перемогти. Ми віримо в силу єдності й обов’язково відновимо надійний мир", – наголосив глава держави.

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