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У Києві судитимуть чоловіка, який знущався над собакою на очах у дитини

Дитина, обурена діями батька, зняла все не відео, а її матір згодом надала це відео правоохоронцям.

У Києві судитимуть чоловіка, який знущався над собакою на очах у дитини
Фото: Прокуратура

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка, який жорстоко "виховував" собаку. 

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

В присутності 8-річної доньки чоловік знущався з собаки породи той-тер’єр, змушуючи їсти власні фекалії, а також бив. Таким чином чоловік "привчав" 11-річну тварину до туалету. 

Дитина, обурена діями батька, зняла все не відео, а її матір згодом надала це відео правоохоронцям. Тоді собаку вилучили у власників та передали волонтерам, які опікувались здоров’ям тварини. Експертиза показала, що внаслідок жорстокого «виховання» собака отримала тілесні ушкодження підборіддя та носа. 

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. За жорстоке поводження з собакою чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі. 

  • Раніше в МВС розповіли про алгоритм дій, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами: насамперед потрібно зафіксувати жорстоке поводження з тваринами – зняти фото чи відео. Далі – по максимуму знайти свідків, взяти їх контактні дані, дізнатися контактні дані власника тварини. Наступний крок – звернутися із заявою в поліцію щодо жорстокого поводження з твариною. В заяві вказати, хто є власником тварини. До заяви потрібно долучити фото, відео зйомку, контактні дані свідків.
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