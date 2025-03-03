Дитина, обурена діями батька, зняла все не відео, а її матір згодом надала це відео правоохоронцям.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка, який жорстоко "виховував" собаку.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

В присутності 8-річної доньки чоловік знущався з собаки породи той-тер’єр, змушуючи їсти власні фекалії, а також бив. Таким чином чоловік "привчав" 11-річну тварину до туалету.

Дитина, обурена діями батька, зняла все не відео, а її матір згодом надала це відео правоохоронцям. Тоді собаку вилучили у власників та передали волонтерам, які опікувались здоров’ям тварини. Експертиза показала, що внаслідок жорстокого «виховання» собака отримала тілесні ушкодження підборіддя та носа.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. За жорстоке поводження з собакою чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.