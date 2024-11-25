Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну

Російська армія захопила в полон 22-річного колишнього британського військового Джеймса Скотта Ріса Андерсона, який воював за Україну. Відео з полоненим вони поширили в Telegram, пишуть The Times і BBC. Росіяни стверджують, що полонили британця нібито на території Курської області.

Андерсон з 2019 року до 2023 служив рядовим у 252 ескадрильї 22 полку зв’язку Королівського корпусу зв’язку. Близько восьми місяців тому він вступив до інтернаціонального легіону, який воює проти окупантів.

Росіяни опублікували відео допиту британця, під час якого той сказав, що потрапив до України через Польщу, а піти на війну він вирішив після того, як втратив роботу.

Times пише, що захопити в полон військового вдалося підрозділу "Ахмат", що складається з екснайманців так званої групи Вагнера.

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що підтримує сім'ю британця "після повідомлень про його затримання".

Скотт Андерсон, його батько, сказав, що чоловік пішов на війну вісім місяців тому, тому що "він вважав те, що він робив, правильним. Він був категорично проти того, що відбувалося з українським народом".