Головне за неділю, 24 листопада: бої на Курахівському напрямку, Курська операція

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли, відключення світла. Яким запам’ятається 1005-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 122.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 34 рази поблизу населених пунктів, таких як Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Романівка, Єлизаветівка та Ганівка.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали 18 ударів, скинувши при цьому 21 КАБ на власну територію. Сили оборони відбили за сьогодні на цьому напрямку 12 атак окупаційних військ РФ, бої тривають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 листопада – в новині.

Росіяни намагаються прорватися на півдні Донецької області. Ідеться про Придніпровський напрямок, де ворог активно проводить розвідку боєм, щоб виявити позиції Сил оборони України і готується до штурмових дій.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Армія.Інформ".

"На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках ворог готується до проведення штурмових дій і теж незабаром, є велика ймовірність, що він почне штурмові дії, намагаючись вклинитися в нашу оборону", — зазначає Волошин.

Більше інформації – в новині.

У Торецьку на Донеччині російські військові вбили двох та поранили одного цивільного, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 листопада 2024 року, о 18:00, представники російської армії увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі м. Торецьк, де перебувало троє цивільних. Окупанти відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого дві місцевих мешканки загинули на місці. Чоловік, який був поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці.

Проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події.

У понеділок, 25 листопада, в Україні діятиме одна черга відключень електрики - з 14:00 до 22:00, інформує Укренерго.

Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться в повідомленні.

Польські фермери ввечері завершили блокування пункту пропуску "Шегині – Медика", повідомила Державна митна служба України.

"Так, сьогодні ввечері польські протестувальники завершили блокування пункту пропуску «Шегині - Медика», що на українсько-польській ділянці кордону. Просимо перевізників враховувати інформацію при плануванні маршруту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє RMF FM, згідно з досягнутими домовленостями, до вівторка фермери мають подати до міністерства агрополітики вимоги, які обговорили з його очільником. Той заявив, що підготує відповідь до 10 грудня.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!