​Зеленський: Росія повинна відчувати, що кожен її крок на ескалацію війни матиме наслідки

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки.
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Наприкінці тижня – тижня, коли Росія зробила ще один крок на розширення війни – ударила по Україні новою ракетою, – важливо для нас відзначити й подякувати всім тим, хто зробив нові кроки на підтримку нашої держави, людей наших, нашого життя. Україна має друзів, має на кого спиратись і завдяки цьому може відповідати на російський терор і захищати життя", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що за цей тиждень Україна отримала кілька оборонних пакетів допомоги - від Данії, Норвегії, яка підготувала перший транш, що за данською моделлю підтримає виробництво зброї в Україні. Швеція також приєднається до фінансування за данською моделлю. США надали пакет на 275 млн доларів. Є також новий пакет від Німеччини і від Канади.
"Дякую за кожен такий крок. Не менш важливі й санкції – цей тиждень дав нам нові санкції США проти Росії, дуже дієві – проти банківського сектору. Це те, що відчутно послаблює путінську систему, і це те, чого потрібно більше. Він має втрачати постійно, щотижня можливості фінансувати війну. І як би Росія не шантажувала всіх, кого може, – треба не втрачати рішучості, треба тиснути, і тільки так реальний мир стане ближче", - наголосив президент.
Зеленський нагадав, що сьогодні СБУ і МВС показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і характеристик щодо цієї ракети.
"І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок. Світ має системи ППО, здатні захищати й від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки – у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також – наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію", - додав президент.
- Вранці 21 листопада росіяни атакували Україну. Внаслідок ударів у Дніпрі постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки. Повітряні сили повідомили, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР.
- Ввечері того ж дня Владімір Путін заявив, що Росія випустила по Україні "експериментальну балістичну ракету "Орєшнік"", яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. Він це назвав відповіддю на застосування Україною ракет ATACMS та Storm Shadow у Курській та Брянській областях.
- В ЄС відреагували на удар по Дніпру і заявили, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
- Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.
- Голова МЗС Андрій Сигіба закликав партнерів України надати системи ППО, які здатні збивати такі ракети. Він також наголосив, що використання Росією балістичної ракети середньої дальності є її типовим шантажем. Путін намагається залякати всіх, хто підтримує Україну.