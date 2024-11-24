​Зеленський: Росія повинна відчувати, що кожен її крок на ескалацію війни матиме наслідки

"Україна має друзів, має на кого спиратись і завдяки цьому може відповідати на російський терор".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Наприкінці тижня – тижня, коли Росія зробила ще один крок на розширення війни – ударила по Україні новою ракетою, – важливо для нас відзначити й подякувати всім тим, хто зробив нові кроки на підтримку нашої держави, людей наших, нашого життя. Україна має друзів, має на кого спиратись і завдяки цьому може відповідати на російський терор і захищати життя", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що за цей тиждень Україна отримала кілька оборонних пакетів допомоги - від Данії, Норвегії, яка підготувала перший транш, що за данською моделлю підтримає виробництво зброї в Україні. Швеція також приєднається до фінансування за данською моделлю. США надали пакет на 275 млн доларів. Є також новий пакет від Німеччини і від Канади.

"Дякую за кожен такий крок. Не менш важливі й санкції – цей тиждень дав нам нові санкції США проти Росії, дуже дієві – проти банківського сектору. Це те, що відчутно послаблює путінську систему, і це те, чого потрібно більше. Він має втрачати постійно, щотижня можливості фінансувати війну. І як би Росія не шантажувала всіх, кого може, – треба не втрачати рішучості, треба тиснути, і тільки так реальний мир стане ближче", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що сьогодні СБУ і МВС показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і характеристик щодо цієї ракети.

"І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок. Світ має системи ППО, здатні захищати й від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки – у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також – наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію", - додав президент.