Завтра в Україні діятиме одна черга відключень світла - з 14:00 до 22:00

У понеділок, 25 листопада, в Україні діятиме одна черга відключень електрики - з 14:00 до 22:00.

Про це інформує Укренерго.

Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться в повідомленні.

Застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у певному регіоні можна дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах