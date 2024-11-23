У неділю світло в Україні відключатимуть на чотири години

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 24 листопада.

За інформацією компанії, обмеження діятимуть від 14.00 до 18.00. При цьому відключатимуть по одній черзі споживачів.

Укренерго нагадало, що причина тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Енергетики закликали українців не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.