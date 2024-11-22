Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить отримати 4,8 млрд доларів від Світового банку

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить в межах проєкту PEACE отримати 4,8 млрд доларів від Світового банку.
Про це під час засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку.
Шмигаль зазначив, що ці кошти будуть направлені на ключові соціальні та гуманітарні програми.
Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення уряд уже залучив більше ніж 100 млрд доларів зовнішнього фінансування.
PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) – це флагманський фінансовий інструмент Світового банку для України, який обʼєднує зусилля міжнародних донорів для надання швидкої, цільової та передбачуваної підтримки Україні під час війни.
- Минулого тижня Шмигаль заявив, що Україна залучить 1 млрд доларів у Світового банку і додаткові 150 млн євро у Євросоюзу. Серед іншого, кошти будуть направлені на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови.
- Нещодавно Мінфін та Світовий банк підписали угоди на 750 мільйонів доларів в рамках проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління". До кінця року Україна отримає 400 мільйонів доларів.
- Тим часом Євросоюз закликає європейський бізнес інвестувати у відновлення та реконструкцію України. Компанії з ЄС запрошені подавати свої пропозиції до 1 березня 2025 року.