Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить отримати 4,8 млрд доларів від Світового банку

Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку. Вона буде направлена на ключові соціальні та гуманітарні програми.

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить в межах проєкту PEACE отримати 4,8 млрд доларів від Світового банку.

Про це під час засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку.

Шмигаль зазначив, що ці кошти будуть направлені на ключові соціальні та гуманітарні програми.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення уряд уже залучив більше ніж 100 млрд доларів зовнішнього фінансування.

PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) – це флагманський фінансовий інструмент Світового банку для України, який обʼєднує зусилля міжнародних донорів для надання швидкої, цільової та передбачуваної підтримки Україні під час війни.