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Коломойський та кіпрський офшор Triantal у Верховному Суді намагатимуться повернути собі ПриватБанк

Позивачі оскаржують договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку, укладений в процесі націоналізації, а також вимагають повернення собі у власність акцій ПриватБанку. 

Коломойський та кіпрський офшор Triantal у Верховному Суді намагатимуться повернути собі ПриватБанк
Фото: phl.com.ua

Касаційний господарський суд Верховного Суду України 26 листопада розгляне справу № 910/1834/19 за позовом ексвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD, що має кіпрську реєстрацію. 

В рамках цієї справи позивачі намагаються повернути собі права власності на акції державного ПриватБанку, повідомили в пресслужбі фінустанови. 10 вересня Північний апеляційний господарський суд підтвердив правомірність дій суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону № 590-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності”.

“Через позовні вимоги опонентів цей позов несе великі ризики для держави, тому ПриватБанк розраховує на повний і неупереджений розгляд цієї справи та сподівається на дотримання судом норм чинного законодавства. Зазначимо, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Закону № 590-ІХ акції банку після їх продажу інвестору, в даному випадку державі, не можуть бути повернуті колишнім власникам”, – наголосив адвокат ПриватБанку Віктор Тарасенков.

У цій справі позивачі оскаржують договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку, укладений в процесі націоналізації, а також вимагають повернення собі у власність акцій ПриватБанку. До націоналізації банку Коломойському належало 41,6572% акцій банку, а компанії Triantal – 16,8170%. 

Цей позов був поданий у лютому 2019 року. За час розгляду опоненти змінювали позовні вимоги двічі. Вони залучили велику кількість відповідачів, в тому числі державні органи, такі як Нацбанк, Мінфін, Фонд гарантування вкладів, а також банки, які були зберігачами акцій. Окрім вимог визнати договір купівлі-продажі недійсним та повернути собі акції, Коломойський та компанія Triantal Investments, висували технічні вимоги до банків-зберігачів.

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