Укренерго: у п’ятницю світло відключатимуть з 6.00 по 22.00

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 22 листопада.
Обмеження діятимуть із 6.00 по 22.00.
Щодо черг, то ситуація така:
- 6:00 – 7:00 — одна черга відключень;
- 7:00 – 18:00 — дві черги;
- 18:00 – 22:00 — одна черга.
Укренерго нагадало, що причина тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада.
Також у компанії наголосили, що упродовж доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.
- У ніч на 17 листопада Росія запустила по Україні 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Сили ППО знищили 144 повітряні цілі – 102 ракети й 42 БпЛА.