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Укренерго: у п’ятницю світло відключатимуть з 6.00 по 22.00

Діятимуть одна-дві черги відключень одночасно.

Укренерго: у п’ятницю світло відключатимуть з 6.00 по 22.00
Відключення світла у Харкова
Фото: Кирило Гончар

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 22 листопада.

Обмеження діятимуть із 6.00 по 22.00.

Щодо черг, то ситуація така:

  • 6:00 – 7:00 — одна черга відключень;
  • 7:00 – 18:00 — дві черги;
  • 18:00 – 22:00 — одна черга.

Укренерго нагадало, що причина тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада.

Також у компанії наголосили, що упродовж доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.

  • У ніч на 17 листопада Росія запустила по Україні 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Сили ППО знищили 144 повітряні цілі – 102 ракети й 42 БпЛА.
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