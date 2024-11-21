Укренерго: у п’ятницю світло відключатимуть з 6.00 по 22.00

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 22 листопада.

Обмеження діятимуть із 6.00 по 22.00.

Щодо черг, то ситуація така:

6:00 – 7:00 — одна черга відключень;

7:00 – 18:00 — дві черги;

18:00 – 22:00 — одна черга.

Укренерго нагадало, що причина тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада.

Також у компанії наголосили, що упродовж доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.