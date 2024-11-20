Міноборони почало закуповувати речове майно для ЗСУ на 2025 рік

Державний оператор тилу оголосив закупівлі речового майна для Збройних сил України на 2025 рік.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Зазначається, що вперше закупівлі оголошуються заздалегідь. Очікувана вартість закупівель - понад 2,5 млрд грн.

"Завчасне планування закупівель на 2025 рік – це крок до покращення ефективності забезпечення ЗСУ. Міноборони проводить реформу речового забезпечення, впроваджуючи нові елементи спорядження та екіпірування, які відповідають вимогам сучасного бою", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Наразі ДОТ вже оголосив закупівлі на такі товари:

шарф-труба літня

наколінники та налокітники тактичні бойові

костюм літній польовий

костюм літній польовий жіночий

штани до костюма літнього польового

сорочка бойова

черевики літні

кепі бойове

панама літня

килим спальний польовий ізоляційний

спальний мішок

матрац

подушка

ковдра

У ДОТ наголосили, що завдяки завчасному плануванню військовослужбовці зможутьсвоєчасно отримувати речове забезпечення, а постачальники - заздалегідь підготуватися до участі в тендерах.

"Довгострокове планування закупівель речового забезпечення особливо критичне в умовах ведення війни. Завдяки спільним зусиллям всіх дотичних органів забезпечення – вдалось реалізувати такий підхід, що дозволяє постачальникам планувати виробничий цикл та менеджмент персоналу на весь рік. Це також допоможе залучити нових постачальників до закупівель, адже виробники можуть заздалегідь планувати постачання сировини та фурнітури для виготовлення речового майна. Також довгострокові підписані контракти нівелюють ризики несвоєчасності постачання. А відповідно – гарантії для військових, що від держави вони отримають повне базове забезпечення майном", – зауважила Вікторія Виноградова, директорка програми речового забезпечення ДОТ.

Напередодні ДОТ презентував зміни та плани щодо закупівель речового забезпечення на 2025 рік. Зокрема, потенційні постачальники ознайомились зі змінами умов контрактування та вимог для кваліфікації, особливостями спрощених процедур та рамкових угод в оборонних закупівлях.

Також для зручності постачальників на сайті ДОТ розміщено календарний план закупівель до кінця 2024 року за усіма трьома напрямками.

На 2025 рік ДОТ планує сфокусуватись над локалізацією виробництва речового забезпечення. Переглянути оголошення на сайті Prozorro можна за посиланням.