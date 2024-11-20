Цифровізувати українську паперову армію. Плани Міноборони й Генштабу на 2025 рік

З часом застосунки обросли функціоналом: відстрочки, опитування, навчання. І процес цей триватиме, запевняють у Міноборони й Генштабі, представники яких 18 листопада презентували перші результати цифровізації та плани на майбутнє. Тож як цифровізуватиметься українська армія далі?

18 травня з набуттям чинності закону про мобілізацію Міноборони запустило застосунок «Резерв+» — перший, у якому без походу в ТЦК можна оновити дані онлайн. У серпні запрацював застосунок «Армія+» з електронними рапортами.

«Міноборони отримало запит щодо трьох напрямків роботи з цифровізації. Перше, що ми даємо — це цифрова зброя, яку кожного дня наші військові можуть використовувати і завдавати більше шкоди ворогу. Для цього ми робимо цифрові продукти. Друге — даємо сервіси нашим військовим, які щодня спрощують їм роботу. І третє — автоматизуємо процеси», — пояснює Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації.

Фото: Укрінформ

Резерв+, Армія+, DELTA

За пів року від запуску застосунку «Резерв+» свої дані через нього оновили 3,5 млн військовозобов’язаних, звітують у Міноборони. Його називають наймасовішим продуктом МОУ за час існування міністерства.

«Ми бачимо з оновлення даних, що зараз українці суперготові до цифрових інструментів. 3,5 млн користувачів Резерв+ — приклад цього, бо це вдвічі більше оновлених даних, ніж через ТЦК і ЦНАПи разом узяті», — пояснює Черногоренко.

З них 710 000 людей зняті з розшуку, оскільки безпідставно подані в нього.

150 000 оформили відстрочку онлайн, не навантажуючи черги в ТЦК, зазначає Черногоренко. Також знизити потік допомогло рішення автоматично поставити на облік чоловіків віком 16–25 років. Плюс система бронювання для бізнесу.

У розділі онлайн-рекрутингу в застосунку вже зареєстровано 4 000 військових вакансій.

«Станом на зараз маємо 14 000 заявок. 850 людей підписали контракт, користуючись цим функціоналом», — розповідає Черногоренко.

У застосунку «Армія+» уже зареєстрували понад 410 000 користувачів. Запустили 17 електронних рапортів, у планах додавати щомісяця ще по п'ять-десять.

Крім того, в застосунку додали функцію опитувань. «Уперше держава розмовляє зі своїми військовослужбовцями», — зазначає Черногоренко.

Фото: dou.ua Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Окремо вона відзначила нещодавнє нововведення — спрощену систему переведень через Армія+. За кілька днів від запуску рапорти на переведення подали близько 1 500 військових, за даними Генштабу. Близько 50 % з них отримали позитивну відповідь упродовж 72 годин.

Стосовно системи DELTA — цьогоріч її вдалося повністю легалізувати у війську, зазначають у МОУ.

«Ми пройшли 162 сек’юриті контролі за міжнародними стандартами НАТО. Це захищена непробивна система, і ми робимо все для її поширення. Мій улюблений приклад, як один наш військовий відстежував життєвий цикл російського “Панцира”, наносив на карту точки його переміщення, відзначав його вразливі місця, де він на стоянці і т. д., а через два тижні FPV-дроном уразив його — “Панцир”, який коштує 15 млн дол. Це важлива історія», — пояснила Черногоренко.

Усього, за словами начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, в роботі близько 16 проєктів, що стосуються бойових систем.

Фото: facebook/ Хартія Робота бойових операторів

«У планах поєднати всі системи, які розробляли різні структури, в єдину цілісну автоматизовану систему управління військами. Ми цього року спільно з Міноборони будемо тестувати певні напрямки, і наступного року наша задача отримати таку систему, яка забезпечить передачу інформації з поля бою з планшета на тактичний рівень, на органи управління, на оперативний рівень для швидкого прийняття управлінських рішень протягом декількох хвилин», — пояснив Баргилевич.

Щодо автоматизації армійських процесів, міністр оборони Рустем Умєров наголосив на запуску таких сервісів, як DOT CHAIN, що спрощує закупівлю й постачання забезпечення для військових, SAP, що допомагає менеджерити постачання й логістику, а також МІС — для автоматизації процесів у військових шпиталях.

Плани на 2025 рік

Автоматичне взяття на облік

Таким функціоналом планують розширити застосунок «Резерв+». Зараз стати на військовий облік можуть лише чоловіки віком 16–25 років.

«Ми хочемо зробити можливою верифікацію без походу в ТЦК і пред’явлення паперового документа, а через, наприклад, верифікацію в BankID, через підтвердження документів з Державної міграційної служби чи Єдиного державного демографічного реєстру. Зараз разом з колегами працюємо над цим. Потрібні деякі зміни в законодавство, але основна ідея в тому, щоби людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця стати на облік», — пояснила Черногоренко.

Фото: Олександр Ратушняк Міністр оборони України Рустем Умєров

Рустем Умєров додав, що так міністерство має на меті перетворити Резерв+ у загальноукраїнський рекрутинговий онлайн-центр, щоб замінити офлайнові точки ТЦК.

Реформа ВЛК

У планах команди запустити електронне направлення на медогляд.

«Щоб отримати зараз направлення на військово-лікарську комісію, треба прийти в ТЦК і взяти папірчик. Це треба скасувати, потрібно вивантажувати це направлення прямо в смартфон і спокійно проходити все, що потрібно», — зазначила Катерина Черногоренко.

За її словами, над реформою нині працюють Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я.

«Фактично ми від’єднаємо медогляд від адміністративного рішення, куди і як маршрутизувати наших військовозобов'язаних. Медогляд буде доступним у цивільних закладах охорони здоров’я. Не треба буде стояти в черзі в окремі ВЛК, ти можеш іти до свого сімейного лікаря і пройти медичну частину. Далі через обмін реєстрів цей медичний висновок направлятимуть нам — і ми матимемо можливість його препарувати, анонімізувати і без корупційних ризиків прийняти рішення щодо цього військовозобов'язаного. Реформа досить складна, першим етапом буде електронне направлення на ВЛК у Резерв+», — пояснила заступниця міністра.

Чіткі терміни впровадження наразі ще пропрацьовують, додала вона.

Фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП Чоловіки в Чернівецькому обласному ТЦК та СП

Переформатування ТЦК та СП і альтернатива бусифікації

За словами Умєрова, відомство зараз працює над тим, щоб надати людяного вигляду мобілізації.

«Усе залежить від того, які загрози створює ворог. А він зараз планує збільшити свій особовий склад. В Україні розробили й ухвалили закон про мобілізацію, запустили рекрут-центри, почали цифровізацію для того, щоб мати ці інструменти, щоб люди знали, що в них є вибір», — пояснив міністр.

Роботу проводять також і для українців, що за кордоном, додав він.

«Щоб у них теж був вибір іти у військо. Зараз у нас є важливий пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення. Є пропозиції, які ми будемо проговорювати в Кабміні, пропонувати таку реформу, щоб вирішити ці болючі питання», — зазначив Умєров.

Його заступниця зауважила, що запуск модуля рекрутингу в Резерв+ показав, що громадяни відповідальні й самі готові робити вибір.

«Тому онлайн-рекрутинг розвиватиметься і буде людяною сервісною альтернативою примусовій мобілізації», — додала Черногоренко.

Фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП Чернівецький обласний ТЦК та СП

Концепції, як саме переформатовувати територіальні центри комплектації, ще напрацьовують, зазначили в МОУ. Не виключають, що ТЦК перетворять в офіс з обслуговування військовослужбовців.

«Ми чуємо і знаємо проблему, це виклик і величезний біль. Ми не зупиняємось, щоб знайти рішення цьому, і виважено юридично опрацьовуємо, як зробити ефективніше за те, що є зараз», — пояснив Умєров.

Черногоренко зазначає, що тільки-но будуть можливості перенести всі функції в онлайн, це значно розвантажить ТЦК і «вони матимуть можливість сфокусуватися на мобілізаційних процесах, планувати, давати свої експертні висновки».

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич також зауважив, що ТЦК — це не лише про призов і комплектування. Він має і соціальні завдання.

«Подальший шлях підкаже, як це все буде трансформуватися», — додав він.

Фото: Голос Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич

Онлайн-посвідчення

Так через Армія ID планують упровадити повноцінне військове посвідчення з фотографією, кодом. Такий онлайн-документ буде розблоковувати військовим чимало сервісів, вважають у Міноборони.

Програма лояльності для військових «Плюси»

Заступниця міністра закликала великі вітчизняні бізнеси доєднуватися до національної програми підтримки військовослужбовців «Плюси».

«Це буде віртуальна валюта нашого застосунку, куди ми будемо додавати сто найбільших бізнесів України, які зможуть підтримувати наших військовослужбовців бонусами, знижками. Уже чотири партнери є («Розетка», «Нова пошта», Укрзалізниця й Укрнафта). Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпишуть його з МОУ, і ми долучимо абсолютно всю лояльність, яку можемо накопичувати в Україні заради наших військових», — розповіла Черногоренко.

Фото: facebook.com/59ompbr

Смартконтракти

Таку функцію планують запустити в застосунку «Резерв+».

«Молоді люди повинні мати можливість підписати за два кліки контракти із Силами оборони. Технології це вже дозволяють, і я думаю, протягом двох місяців кожен, хто захоче долучитися до лав Сил оборони, зможе зробити це у смартфоні», — пояснила заступниця міністра.

Військовий омбудсман

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував призначення військового омбудсмана. За його словами, незабаром оголосять прізвище.

«Ми працювали над тим, щоб запропонувати військового омбудсмана. Сфокусувалися цього року, щоб відпрацювати, скільки скарг, позовів було (якщо не помиляюся — декілька тисяч ми відпрацювали). Уже готуємо декількох кандидатів, щоб зробити анонс, хто буде військовим омбудсманом», — сказав Умєров.

Розширення на всі структури Сил оборони

За словами Катерини Черногоренко, президент доручив розгорнути функціонал Армії+ на всі Сили оборони.

Фото: Армія Inform Застосунок «Армія+» на екрані військовослужбовця

«Реєстр військовослужбовців буде єдиний. Ми станемо магнітом для всіх Сил оборони. Станемо полем, де можна буде підтвердити статус військовослужбовця. Якщо народні депутати підтримають законопроєкт цього року, зробимо сервіси для всіх структур», — зазначила заступниця міністра.

Також у планах розширювати блок навчання й розвивати культуру опитування серед військовослужбовців.

Спільно з Мінветеранів також планують запустити платформу «Ветеран+», де буде електронне посвідчення ветерана, а також програма лояльності.

Щодо співпраці з оборонним бізнесом, Міноборони планує розробити інструмент, що дозволить налагодити прозору комунікацію між дефенс індустріями й МОУ.

«Щоб бізнес мав можливість розмовляти з державою, отримувати замовлення, бачити, куди рухається держава, і бачити, як їм підлаштовуватися, масштабуватися і розвиватися і в інноваціях, і вже в сталому озброєнні», — пояснила Черногоренко.