​Умєров анонсував призначення військового омбудсмана: вже є декілька кандидатів

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про швидке оголошення кандидатури на посаду військового омбудсмана, який займатиметься захистом прав військовослужбовців.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми працювали над тим, щоб запропонувати військового омбудсмана. Сфокусувалися цього року, щоб відпрацювати, скільки скарг, позовів було (якщо не помиляюся, декілька тисяч, ми відпрацювали). Наразі уже готуємо декілька кандидатів, щоб зробити анонс, хто буде військовим омбудсманом", - сказав Умєров.

За його словами, відомство хоче захистити права військовослужбовців. Зокрема, Умєров наголосив на важливості роботи з ВРП, іншими правоохоронними органами, Головною інспекцією Міноборони.

"У цьому напрямі працюємо, скоро анонсуватимемо", - додав міністр.

Нагадаємо, що на початку квітня Міноборони анонсувало створення в Україні інституту військового омбудсмана. Міноборони також назвало основні порушення, які буде перевіряти Центральне управління захисту прав військовослужбовців: