Росіяни атакували Одесу ракетою "Іскандер-М", - Повітряні сили

Також на підльоті до міста було збито ворожий безпілотник "Орлан-10".

Сьогодні об 11:57 росіяни атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було збито протиповітряною обороною.

Про це повідомили Повітряні сили.

"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Крім того, об 11:45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий безпілотник "Орлан-10", який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.

Військові наголосили, що Одеса постійно знаходиться під прицілом окупантів - російські терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними дронами по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення.

"Закликаємо усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу, швидко реагувати на попередження. Бережіть себе та своїх рідних", - йдеться в повідомленні.