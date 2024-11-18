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​​В Україні запустили застосунок для пошуку роботи від Служби зайнятості

Наступним етапом стане розробка відповідного функціоналу для роботодавців.

​​В Україні запустили застосунок для пошуку роботи від Служби зайнятості
Фото: humanrights.org.ua

В Україні запустили мобільний застосунок від Державної служби зайнятості для пошуку роботи та отримання ваучерів на навчання.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що додаток розробили в рамках програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини.

Застосунок доступний в App Store та Google Play.  

У 2023 році Державна служба зайнятості надала послуги 665 тисячам українців, а цього року -  548 тисячам людей. Очікується, що після запуску застосунку навантаження Центри зайнятості зменшиться, а кількість користувачів -  зростатиме. 

Мобільний застосунок орієнтований на потреби пошукачів роботи. Після авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису, Bank ID, "Дія.Підпис" або в гостьовому режимі користувач потрапляє на єдиний портал вакансій, де може переглядати доступні вакансії.

У застосунку також передбачена можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Держслужби зайнятості.

Скористатися застосунком зможуть також українці за кордоном. Зараз його функції повністю орієнтовані на потреби пошукачів роботи. Наступним етапом реалізації цієї ініціативи стане розробка відповідного функціоналу для роботодавців.

 

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