Ще 4 роботизовані комплекси працюватимуть на фронті для захисників. Їх розробили учасники оборонного кластеру Brave1.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

За його словами, держава може закуповувати та постачати на фронт лише кодифіковані розробки, тобто ті, що відповідають стандартам НАТО. А одне із завдань Brave1 – допомагати виробникам доводити розробки до готовності.

"У Brave1 уже понад 220 кодифікованих розробок. Нещодавно кодифікацію пройшло ще 4 наземні роботизовані комплекси. Роботи змінюють ситуацію на фронті", – наголосив міністр.

Йдеться по такі комплекси:

Танчик . Витримує навантаження до 500 кг та виконує різні місії — розвідувальні, диверсійні, евакуаційні та атакувальні, логістичні.

. Витримує навантаження до 500 кг та виконує різні місії — розвідувальні, диверсійні, евакуаційні та атакувальні, логістичні. Тарган 2К . Легко адаптується під різні завдання — від логістичних до розвідувальних. Має досить просту конструкцію та працює на короткому рейнджі — до 20 км. Коштує всього 3 000 доларів.

. Легко адаптується під різні завдання — від логістичних до розвідувальних. Має досить просту конструкцію та працює на короткому рейнджі — до 20 км. Коштує всього 3 000 доларів. Тарган 200 . За характеристиками схожий на ТАРГАН 2К, але розрахований на більше навантаження — до 200 кг. У логістиці може замінити від 2 до 8 людей.

. За характеристиками схожий на ТАРГАН 2К, але розрахований на більше навантаження — до 200 кг. У логістиці може замінити від 2 до 8 людей. Буревій. Допомагає в логістиці особливо важких предметів та евакуації бійців.

Фото: Мінцифри Кодифіковані роботизовані комплекси

"Кожна із цих розробок може врятувати не одне життя. Роботи евакуйовують бійців, підвозять провізію, розміщують та заміновують, заміняють військових, щоб ті не ставали живою ціллю для ворожих безпілотників", – зазначив Федоров і додав, що, за даними Генштабу, завдяки роботизованим підрозділам на 30 % зменшилися втрати українських військових.