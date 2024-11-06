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ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі

Відстань від державного кордону України до обʼєкту ураження складає близько 1500 кілометрів.

ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
Фото: скрін

Дрони-камікадзе Головного управління розвідки (ГУР) вперше уразили кораблі Росії у Каспійському морі, повідомляє "Українська правда” із посиланням на джерело у відомстві. 

За даними джерела, в результаті інноваційної спецоперації Головного управління розвідки МОУ вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі. Відстань від державного кордону України до обʼєкту ураження складає близько 1500 кілометрів.

Атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада. Внаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ, що в республіці Дагестан, Росія. Зокрема йдеться про ймовірно ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Згідно з повідомленнями у медіа, на ураженому обʼєкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. За деякими даними атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

  • Раніше у Дагестані (Північно-Кавказький федеральний округ Росії) заявили про атаку безпілотників. У зв'язку з цим закрили аеропорт у столиці республіки Махачкалі.
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