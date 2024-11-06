Слідство встановило, що пенсіонерка працювала на ворога також через ексміліціонера, який у 2014 році приєднався до терористичного угруповання “ДНР”.

На Донеччині ексспівробітницю розформованої міліції затримали за підозрою у коригуванні обстрілів, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця розформованої міліції. Вона працювала на ворога через “зв’язкового”, свого давнього знайомого, який також був ексміліціонером. У 2014 він приєднався до терористів «днр», а після початку повномасштабної війни став комбатом однієї із розвідувально-штурмових бригад ворога.

Служба безпеки повідомляє, що за інструкцією росіян агентка зливала “зв’язковому” локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ на Краматорському напрямку. Насамперед ворога цікавили координати реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрути руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову.

Підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна за держзраду.