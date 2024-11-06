​За добу ворог атакував Запорізьку область понад 300 разів, загинули люди

7 людей загинули, 25 отримали поранення унаслідок ракетної атаки росіян по Запоріжжю.

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Упродовж доби окупанти завдали 301 удар по 13 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ракетної атаки по обласному центру 7 людей загинули, 25 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська Росії здійснили 8 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір'ю, Малій Токмачці та Темирівці. 154 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

4 обстріли з РСЗВ завдали по території Лобкового та Новоданилівки.

134 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.