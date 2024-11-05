Головне за вівторок, 5 листопада: удар по Запоріжжю, понад 130 бойових зіткнень, участь КНДР у війні проти України

Бойові дії на Донеччині, 131 бойове зіткнення, ворожі обстріли, підготовка до зими. Яким запам’ятається 986-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вранці росіяни вдарили по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфраструктури. Загинули шестеро людей, поранені ще 24.

Про це повідомили начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та Офіс генерального прокурора.

"Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфраструктури", – написав голова ОВА у телеграмі.

На місці влучання сталася пожежа.

В Офісі генпрокурорі зазначили, що інформацію про потерпілих ще уточнюватимуть.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 листопада відбулося 131 бойове зіткнення.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

На Покровському напрямку відбулось 31 боєзіткнення, на Курахівському - 51.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 листопада – в новині.

На Покровському напрямку російські розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених.

В ОГП заявили, що 23 жовтня під час наступу на Селидове загарбники захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час беззбройних українців розстріляли.

1 листопада під час штурму укріплень ЗСУ на Покровському напрямку ще трьох військовополонених росіяни убили з автоматичної зброї.

«Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин», - наголосили в Офісі Генерального прокурора.

У Курській області вже відбулися перші зіткнення між українською армією та військовими з Північної Кореї, пише Суспільне з посиланням на джерела в спецслужбах.

За даними співрозмовника, "не йдеться про великі зіткнення". Деталі поки невідомі.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між українськими і північнокорейськими військами в Курській області вже були перші зіткнення. У спілкуванні з південнокорейським медіа KBS він сказав, що це не були систематичні бойові дії з залученням усіх військ.

Військових КНДР замаскували під бурятів та змішали з росіянами, тож, аби підтвердити точну кількість їхніх втрат і полонених, треба перевірити всі особи. Поки що бої за участі корейців були "маломасштабними", повідомив міністр.

Докладніше – в новині.

Міністри закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Британії, США, а також Верховний представник ЄС оприлюднили спільну заяву щодо участі військ КНДР у війні на боці Росії.

Як ідеться на сайті МЗС Японії, країни висловили «серйозне занепокоєння у зв'язку з розміщенням військ КНДР у Росії, потенційно призначених для використання на полі бою проти України».

«Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, ознаменувала б небезпечне розширення конфлікту із серйозними наслідками для миру та безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Це стало б ще одним порушенням міжнародного права, включаючи основоположні принципи Статуту ООН», - наголосили міністри у спільній заяві.

Подробиці – в новині.

У Куп’янську Харківської області погіршується ситуація, частина міста перебуває без води. Також влада прогнозує, що через обстріли може зникнути й опалення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

“Водозабір в одному з населених пунктів через обстріли та ризик диверсій було припинено, тепер вода централізовано постачається приблизно до 40% абонентів міста Куп’янська, інші забезпечуються підвозом води. Однак ситуація щодо надання комунальних послуг і надалі буде, на жаль, лише погіршуватися”, - сказав Синєгубов.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засідання Кабміну 5 листопада закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації.

“Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію”, – сказав Шмигаль.

Денис Шмигаль поінформував, що в Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон. Винятком є Херсонщина, де ще зберігається відносно тепла погода.

Прем’єр запевняє, що готовність громад та областей до зими є стовідсотковою.

За його словами, працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!