Правоохоронці ідентифікували розстріляних українських військовополонених на Покровському напрямку — Офіс генпрокурора

Правоохоронцям вдалося ідентифікувати шістьох українських військовополонених, яких росіяни вбили на Покровському напрямку.

Про це заявив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко в ефірі Суспільного.

5 листопада в Донецькій області було зареєстровано чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здачі в полон. Зокрема, 23 жовтня в східній частині міста Селидове росіяни вбили трьох військовополонених, а 1 листопада поблизу смт Вишневе Селидовської територіальної громади, коли ще трьох військовополонених розстріляли окупанти.

"Щодо долі решти осіб, які там перебували, ми також вживаємо всіх заходів, щоб встановити, що з ними зараз сталось. У нас уже є попередня інформація щодо безпосередніх виконавців, тобто тих підрозділів ЗС РФ, які штурмували наші позиції, і зараз ми намагаємося підтвердити або спростувати цю інформацію. Тобто ми вже маємо орієнтир, хто це міг бути, зараз лише збираємо докази на підтвердження нашої версії", – зазначив начальник управління.

Загалом, правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 військовополонених на полі бою.